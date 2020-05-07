"مدني ينبع" يُخمد حريق مطبخ بشقة في مبنى سكني

بسب الإهمال أثناء الطهي.. ولم تحدث أي إصابات

أخمدت فرق تابعة للدفاع المدني بمحافظة ينبع مساء اليوم الخميس، حريقاً في مطبخ بشقة في مبنى سكني بينبع البحر بدون أي إصابات.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في "تويتر" إن فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع أخمدت حريقاً اندلع في مطبخ بشقة سكنية بسبب الإهمال أثناء الطهي دون أي إصابات ولله الحمد.

مدني ينبع الدفاع المدني ينبع

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07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 10:45 PM

بسب الإهمال أثناء الطهي.. ولم تحدث أي إصابات

"مدني ينبع" يُخمد حريق مطبخ بشقة في مبنى سكني

صحيفة سبق الإلكترونية

ينبع

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أخمدت فرق تابعة للدفاع المدني بمحافظة ينبع مساء اليوم الخميس، حريقاً في مطبخ بشقة في مبنى سكني بينبع البحر بدون أي إصابات.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في "تويتر" إن فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع أخمدت حريقاً اندلع في مطبخ بشقة سكنية بسبب الإهمال أثناء الطهي دون أي إصابات ولله الحمد.

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