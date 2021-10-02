أمانة الشرقية تضبط 110 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية

نفّذت 2534 جولة خلال يومين في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، 2534 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة؛ مما أسفر عن ضبط 110 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، وكذلك المخالفات البلدية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة؛ لرفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي بالمنشآت، إضافة إلى تفعيل مبادرة "ممتثل" في جميع مدن ومحافظات المنطقة.