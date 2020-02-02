وزير التعليم: "ساعة النشاط" ليست مرتبة ومهلة سنة لتنظيمها

أكد أنها ستصبح مفيدة للطلاب والطالبات

كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عن توجهه حيال ساعة النشاط، مشيراً إلى أنه وضع مهلة عام أمام المختصين من أجل تنظيمها.

وقال "آل الشيخ" خلال لقائه صباح اليوم بعدد من التربويين في المنطقة الشرقية: إن "ساعة النشاط قائمة حالياً لكنها ليست مرتبة وليست واضحة المعالم، ومنظمة بدليل تنظيمي، وأنه وضع مهلة سنة للمختصين في التعليم لإعداد دليل تنظيمي واضح المعالم لساعة النشاط، حتى تصبح مفيدة للطلاب والطالبات وتخدم مصلحتهم، ولا تكون مجرد مضيعة وقت للطلاب والمعلمين".

وأعرب عن ثقته وإيمانه بإمكانية الاستفادة من ساعة النشاط، مشيرًا إلى أنه لا يرى إلغاء أي قرار دون أن تثبت سلبيته.

وكان وزير التعليم قد زار عددًا من المنشآت التعليمية في المنطقة الشرقية صباح اليوم الأحد، كما وقف على بعض المشاريع والمدارس المتعثرة.