تزامناً مع بداية رمضان.. محافظ الطائف يُطلق حملة "نتراحم معهم"

تستهدف توفير الاحتياجات الأساسية لـ 650 أسرة سجين ومفرج عنهم

أطلق اليوم الأحد محافظ الطائف والرئيس الفخري لتراحم الطائف سعد بن مقبل الميموني حملة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تحت شعار "نتراحم معهم"، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار لأسر السجناء عن طريق تغطية الاحتياجات الأساسية، من خلال جمع التبرعات ليستفيد منها 650 أسرة ما بين أسرة سجين ومفرج عنه تزامناً مع قدوم شهر رمضان المبارك.

وفي التفاصيل.. حث محافظ الطائف رجال الأعمال وأهل الخير والمواطنين لدعم اللجنة فيما يحقق أهداف استقرار المفرج عنهم وأسر السجناء، مثنياً على ما تقوم به اللجنة من جهود مميزة في السنوات السابقة من تفريج الكرب وحل الكثير من معاناة المستهدفين، ومتوقعاً أن تكون أعمال هذا العام متميّزة بجهود الجميع لتحقيق تطلعاتها في شهر الصوم وشهر السخاء، مذكراً بأن اللجنة تلقى الاهتمام من ولاة الأمر - حفظهم الله -، ورعاية وزير الداخلية والرئيس الفخري لتراحم الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

فيما شكر رئيس مجلس إدارة اللجنة هشبل بن تركي بن هشبل جهود محافظ الطائف التي لا تُنسى، لدعم اللجنة، كاشفاً عن تلقيهم لدعم يصل ١٥٠ ألف خلال ٢٠٢١، ومستعرضاً جهود اللجنة في العام الماضي بتلقّي دعم وصل لمليون و٢٠٠ ألف واستفاد منها الكثير من الأسر، كما تمت إقامة عدد من الدورات منها الأم المثالية، ودورات في إعداد الطعام والأعمال الفنية وفي الحاسب الآلي، كما تم إنشاء مركز للحاسب داخل السجن واستفاد من دوراته ٨٠ سجيناً من المتوقع خروجهم هذا العام متى ما تحقق دعم رجال الأعمال وأهل الخير، مبيناً أن من بين الأسر المشمولة برعاية اللجنة من هم قُصّر لديهم بيوت مستأجرة وعاجزون عن سداد مستلزماتهم، ويتم الوقوف على ظروفهم عبر باحثين متمرّسين، وكلنا أمل في رجال أعمال المحافظة، والباذلين وأهل السخاء للوقوف في تذليل احتياجات هذه الأسر.

يشار إلى أن اللجنة قد تلقت فور التدشين دعماً بـ ٢٠٠ سلّة رمضانية بالإضافة إلى ١٠٠ ألف من رجال أعمال، في حين كشفت اللجنة أن مشاريعهم متعددة وتصل إلى 10 مشاريع منها سداد الإيجار، وسداد فواتير الكهرباء، والسلال الغذائية، وكسوة العيد، وكسوة الشتاء، والحقيبة المدرسية، والتوعية والتدريب.