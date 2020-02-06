فريق جدة "الأخضر السعودي" لكرة الطاولة النسائية يتألق في بطولة السيدات

بقيادة المدربة السعودية أمينة النهدي

واصل فريق جدة (الأخضر السعودي) لكرة الطاولة النسائية حضوره المميز واللافت في منافسات دورة ألعاب الأندية العربية للسيدات 2020، والتي تحتضن منافساتها هذه الأيام الشارقة الإماراتية، حيث يشارك للمرة الثانية على التوالي.

وتمكن فريق جدة من تحقيق أول انتصار على مواطنه نادي الرياض 1/3.

ويقود الفريق السعودية أمينة النهدي (المدربة والإدارية والمؤسس للفريق) بالإضافة إلى مساندة قوية من قبل لاعبة الفريق الدكتورة ميسون الصويغ، والتي شاركت مع المنتخب السعودي لكرة الطاولة في دورة خليجي 6 في الكويت 2019، بالإضافة إلى مشاركة اللاعبة شدن صعدي في ذات البطولة، وحضور للوجه الجديد اللاعبة ياسمين مندورة كأبرز لاعبه شابة في دورة الألعاب الحالية في الشارقة.