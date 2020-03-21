مسؤولون في المدينة: كلمة الملك ومضامينها السامية عـززت الثقة والطمأنينة

أكدت نهج المملكة في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد "كورونا"

نوّه مسؤولون في المدينة المنورة في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية، بالمضامين السامية لكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي وجّهها للموطنين والمقيمين على أرض المملكة، التي تؤكد نهج المملكة في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، مؤكدين أن الكلمة بثت روح التفاؤل والطمأنينة في نفوس أبناء الشعب السعودي، وعززت من الثقة في قدرة المملكة بحول الله تعالى على تجاوز هذه الظروف.

وفي هذا الشأن، قال فضيلة الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة طلال بن رازن الرحيلي: "إن كلمة خادم الحرمين الشريفين تضمّنت المعنى الحقيقي والتطبيق الفعلي للعقيدة السليمة الصافية في التوكل على الله مع بذل أقصى الأسباب الحسية لمنع انتشار الوباء، كما حملت كلمته -أيده الله- العناية الأبوية الكريمة للمواطنين والمقيمين.

وقال: "إن لهذه الكلمة الضافية كان أبلغ الأثر في نفوس المواطنين والمقيمين، وهذا ما عرف عنه -حفظه الله- خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وزادهما صلاحاً وتوفيقاً وحفظ بلادنا من كل شر ومكروه".

فيما أوضح المدير العام لتعليم المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم أن كلمة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- جاءت لتؤكد أن مواجهة هذه الأزمة لا يكون إلا بالتكاتف والتعاون وتعزيز الوعي الفردي والجماعي والالتزام الكامل بما يصدر من الجهات العليا وذات العلاقة.

وقال: "هكذا تعودنا من ولاة أمرنا -حفظهم الله- الشفافية والمصارحة التي تعكس مدى الحب والاهتمام الذي يكنونه للمواطنين وللمقيمين على أرض هذا الوطن الغالي، مهيبا بالجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي أقرتها الدولة للإسهام في الحد من انتشار الفيروس، سائلاً الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها وأن يحفظ لها قيادتها الحكيمة ويحفظها من كل سوء ومكروه.

من جهته، أكد المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمد بن جمال الخلاوي، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين تأتي لتؤكد حرص ومتابعه المملكة على مواصلة الجهود الكبيرة للحد من تفشي فيروس "كورونا" والحفاظ على صحة وسلامه المواطنين والمقيمين على حد سواء، مبيناً أن المملكة استطاعت بحمد الله ثم بحكمة القيادة -أيّدها الله- ومتابعة وزير الصحة وتعاون ووعي المجتمع للتعامل مع هذه المرحلة بإجراءات مهمة وعمل ممنهج مشرف للحد من آثارها؛ حمايةً لوطننا الغالي ومقدساته من خطر هذه الجائحة.

وأشاد الدكتور "الخلاوي" بجهود أبطال "الصحة" المخلصين الذين يبذلون كل ما بوسعهم لترجمة حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير أقصى درجات الحماية والسلامة للمواطنين والمقيمين في هذه البلاد المباركة، داعياً الله عز وجل أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها، وأن يجنّب قيادتها وشعبها كل مكروه إنه سميع مجيب.

بدوره، ثمّن رئيس المجلس البلدي بالمدينة المنورة عيسى السحيمي المضامين السامية لكلمة خادم الحرمين الشريفين، وهي كلمة أبوية تجسد حرصه -أيده الله- على سلامة كل مواطن ومقيم وتبعث الطمأنينة في النفس بأن الله رؤوف بعباده وأن مع العسر يسرا، هي كلمة تجسد العلاقة الوثيقة بين القيادة والشعب وترفع من معنويات الجميع في المرحلة المقبلة.

من جانبه، نوّه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة منير محمد ناصر بن سعد بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي أكدت الجاهزية في مواجهة ما يمر به العالم من أزمة، معززةً استمرارية اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، وفي مقدمة ذلك المحافظة على صحة المواطن والمقيم وتوفير احتياجاتهم، وحث على أهمية العمل الجاد بروح الفريق الواحد وتعزيز الوعي الجماعي والفردي لمواجهة هذه المرحلة الدقيقة.

فيما أكد المدير العام لمركز بحوث ودراسات المدينة المنورة محمد بن مصطفى النعمان، أن قيادة المملكة ومنذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وحتى اليوم جعلوا مِـن مسلماتهم وأهم مسؤولياتهم المحافظة على أمن الوطن واستقراره وتحقيق رغد عيش المواطن وسلامته مهما كانت التحديات والصعوبات، سائلاً الله أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار، وأن يرفع هذا البلاء عن بلادنا وعن العَالم أجمع إنه سميع مجيب الدعاء.

فيما قال مدير محطة الخطوط السعودية بالمدينة المنورة أيمن الجراح: "إن كلمة خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- كانت كلمة موجه من الأب إلى أبنائه يعكس الثقة والإيمان بالله مع التوكل عليه والأخذ بالأسباب، كما بثت الطمأنينة في قلوب الناس.

من جهته، أوضح الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة المهندس عبدالله أبوالنصر، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- اتسمت بالشمول وتقصي احتياجات شرائح وفئات المجتمع كافة ومست جميع جوانب الحياة، وأكدت الكلمة حرص الحكومة الرشيدة على راحة ورفاهية المواطنين والمقيمين والتأكيد على صحة الجميع وتوفير احتياجاتهم وسهر الجهات ذات العلاقة بالاهتداء بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة.



وأشار "أبوالنصر" إلى أن القطاع الخاص أبدى تفاعلاً ملحوظاً لتعزيز توجهات الدولة والعمل على الاستفادة من الدعم المقدر من قبل الحكومة الرشيدة -أيدها الله- لتسهيل أداء الأعمال، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ قادتنا وبلادنا وشعبنا من كل مكروه.