بالصور .. خمسة ملاك يشعلون المنافسة على سيف ولي العهد للهجن

تقنية "photo fish" تنتصر لـ"المزيونة"

حسمت مجدداً التقنية الحديثة المستخدمة في مهرجان ولي العهد للهجن -المقام في أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف اليوم الخميس- نتيجة الفائز بالمركز الأول في الشوط الثالث عشر من أشواط الفترة الصباحية بعد دخول جماعي بين شعار كل من محمد عتيق بن زيتون المهيري وحشر بن ظفر الهاجري.

وقررت لجنة التحكيم بعد الرجوع لتقنية " photo finsh " حصول البكرة "مزيونه " لمحمد عتيق المهيري على المركز الأول، بينما نالت "خوف" لحشر الهاجري المركز الثاني.

وخصصت أشواط فترتي اليوم الخميس لفئة الثنايا بكار وقعدان بمعدل 12 شوطاً مفتوحاً بمعدل 10 أشواط مفتوحة و22 شوطاً عاماً.

وحققت البكرة "دلما" لهجن الرئاسة أسرع وصول لخط النهاية بمقدار 9 دقائق و34 ثانية.

وكانت نتائج المركز الأول في أشواط الفترة الصباحية على النحو الآتي:

الشوط1: (سمحة) لهجن الرئاسة

الشوط 2: (دابان) لهجن الرئاسة

الشوط 3: (دلما) لهجن الرئاسة

الشوط 4: (متعب) لهجن الرئاسة

الشوط 5: (وهيله) لمحمد عتيق زيتون المهيري

الشوط 6: (الجذاب) لمزيد سمير الشمري

الشوط 7: (كرامه) لحمد سعيد البريص

الشوط 8: (الفايز) ليزيد محمد بن شفلوت

الشوط 9: (الوثبة) لمحمد عتيق بن زيتون المهيري

الشوط 10: (سياف) لسهيل سالم العامري

الشوط 11: (صوغه) لسعيد مظفر العامري

الشوط 12: (مرعوش) لسعيد مظفر العامري

الشوط 13: ( مزيونه ) لمحمد عتيق بن زيتون المهيري

الشوط 14: (نهاب) لمحمد عتيق بن زيتون المهيري

الشوط 15: (شوق) لعبدالله صالح المري

الشوط 16: (مهند) لعبد الهادي راشد المري

الشوط 17: (قوافي) لراشد طالب بن شريم

الشوط 18: (شاهين) لراشد طالب بن شريم

الشوط 19: (معزه) لـ لاهوم راشد المري

الشوط 20: (عنيد) لعلي راشد بن رايه

الشوط 21: (بشاير) لـ لاهوم راشد المري

الشوط 22: (صايب) لمحمد سعد آل صافيه

فيما جاءت نتائج الفترة المسائية كالتالي:

الشوط 1: ( ضبا ) لهجن الرئاسة

الشوط 2: (جلمود ) لهجن الرئاسة

الشوط 3: ( بلشه) لهجن الرئاسة

الشوط 4: (الشايبه) لمحمد عتيق بن زيتون

الشوط 5: (الجذاب) لصويلحي نخيلان الشمري

الشوط 6: ( امجاد) لمحمد عتيق بن زيتون

الشوط 7: (العارض ) لفواز محمد العتيبي

الشوط 8: ( لجه) للشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

الشوط 9: (مهند) لعبدالله عيد الجهني

الشوط 10: (الغالية) لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد.