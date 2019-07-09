شاهد من #نيوم.. هذه #الشعاب_المرجانية هي الأهم على وجه الأرض

تحتضن #نيوم أحد أكثر النظم البيئية البحرية الفريدة على مستوى العالم، والذي يضم مجموعة متنوعة من المواطن البيئية تشمل #الشعاب_المرجانية، والأعشاب البحرية، وأشجار المانغروف، بالإضافة إلى الكائنات المهددة بالانقراض عالميًّا كالأطوم والسلحفاة الصقرية المنقار.
وقال الحساب الرسمي للمشروع على "تويتر" اليوم الثلاثاء: قد تكون #الشعاب_المرجانية في #نيوم هي الأهم على وجه الأرض؛ خاصة مع تأثيرات #التغير_المناخي؛ فقد طوّرت هذه الشعاب خاصية فريدة للبقاء على قيد الحياة حتى في المحيطات الدافئة، وهي قدرةٌ على التكيّف تبعث الأمل للحفاظ على بقية الشعاب المرجانية حول العالم.
المنطقة تحتضن أحد أكثر النظم البيئية البحرية الفريدة على مستوى العالم
تحتضن #نيوم أحد أكثر النظم البيئية البحرية الفريدة على مستوى العالم، والذي يضم مجموعة متنوعة من المواطن البيئية تشمل #الشعاب_المرجانية، والأعشاب البحرية، وأشجار المانغروف، بالإضافة إلى الكائنات المهددة بالانقراض عالميًّا كالأطوم والسلحفاة الصقرية المنقار.
وقال الحساب الرسمي للمشروع على "تويتر" اليوم الثلاثاء: قد تكون #الشعاب_المرجانية في #نيوم هي الأهم على وجه الأرض؛ خاصة مع تأثيرات #التغير_المناخي؛ فقد طوّرت هذه الشعاب خاصية فريدة للبقاء على قيد الحياة حتى في المحيطات الدافئة، وهي قدرةٌ على التكيّف تبعث الأمل للحفاظ على بقية الشعاب المرجانية حول العالم.