شاهد من #نيوم.. هذه #الشعاب_المرجانية هي الأهم على وجه الأرض

المنطقة تحتضن أحد أكثر النظم البيئية البحرية الفريدة على مستوى العالم

تحتضن #نيوم أحد أكثر النظم البيئية البحرية الفريدة على مستوى العالم، والذي يضم مجموعة متنوعة من المواطن البيئية تشمل #الشعاب_المرجانية، والأعشاب البحرية، وأشجار المانغروف، بالإضافة إلى الكائنات المهددة بالانقراض عالميًّا كالأطوم والسلحفاة الصقرية المنقار.

وقال الحساب الرسمي للمشروع على "تويتر" اليوم الثلاثاء: قد تكون #الشعاب_المرجانية في #نيوم هي الأهم على وجه الأرض؛ خاصة مع تأثيرات #التغير_المناخي؛ فقد طوّرت هذه الشعاب خاصية فريدة للبقاء على قيد الحياة حتى في المحيطات الدافئة، وهي قدرةٌ على التكيّف تبعث الأمل للحفاظ على بقية الشعاب المرجانية حول العالم.