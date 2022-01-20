"تقنية البنات" بجدة تختتم برنامج تهيئة المتدربات المستجدات للفصل التدريبي الثاني

لـ800 متدربة في 6 تخصصات.. مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية

اختتمت الكلية التقنية للبنات بجدة، اليوم الخميس، برنامج تهيئة المتدربات المستجدات للفصل التدريبي الثاني 1443 والبالغ عددهن 800 متدربة في مختلف التخصصات؛ منها المحاسبة، والتجارة الإلكترونية، والإدارة المكتبية، والتجميل والتزيين النسائي وتصميم الأزياء، والخياطة بمسرح الكلية وسط إجراءات احترازية ووقائية متكاملة على مدى ثلاثة أيام.

ويستهدف البرنامج تعريف المتدربات بلوائح التدريب وأنظمته ومميزات الالتحاق بالكلية، بإشراف وكيلة شؤون المتدربات إيمان العزيزي وتنفيذ المرشدات الطلابيات هنادي عبدالرزاق، وريم الكريديس، وإيمان الحربي.

وجرى خلال البرنامج توضيح خدمات التوجيه والإرشاد والتعريف بإجراءات القبول والتسجيل في الكلية والتعريف بصندوق المتدربين، ولوائح السلوك والمخالفات، وحقوق وواجبات المتدربات، وتخلل البرنامج شرح رئيسات الأقسام للخطط التدريبية.

وقدّمت منسوبات مركز الدراسات العامة دورات تعريفية بنظام رايات ونظام البلاك بورد، وأنماط التدريب المتبعة في الكلية كالتدريب المدمج والتدريب الذاتي، واختتمت بالتعريف بإجراءات السلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، وكذلك فوائد الجرعة التنشيطية وتوجيه جميع المتدربات من خلال قنوات التيليجرام للرد على الاستفسارات المطروحة.

وقدّمت سميرة إنديجاني ورشة عمل تحفيزية مبسطة عن العمل التطوعي، واختُتِم اللقاء بجولة تعريفية لمبنى الكلية والمرافق الموجودة بها.

وأوضحت وكيلة شؤون المتدربات إيمان العزيزي، أن برنامج التهيئة تضمن حضور المتدربات على مجموعات محدودة وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة.