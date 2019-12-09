للمرة الأولى في تاريخها.. المملكة تستضيف البطولة العالمية للسنوكر العام خلال أكتوبر 2020

بمشاركة 128 لاعباً.. والجوائز تبلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني

تستضيف المملكة وللمرة الأولى في تاريخها بطولة عالمية لرياضة السنوكر العام المقبل 2020م، بموجب اتفاق بين الهيئة العامة للرياضة وWorld Snooker لمدة عشرة أعوام.

وستُقام بطولة السعودية للأساتذة (الماسترز) لرياضة السنوكر في الرياض خلال الفترة 4 -10 من أكتوبر المقبل، بمجموع جوائز تبلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني حيث سيحصل البطل على 500 ألف جنيه إسترليني، وهو مبلغ الفوز نفسه ببطولة العالم للسنوكر، بحسب ما نقله الموقع الرياضي الخاص بـ World Snooker.

وستشهد البطولة التي تضم 128 لاعبًا تنافسًا بين اللاعبين في التصنيف من 65 إلى 128 في الجولة الأولى، وبمشاركة 4 لاعبين سعوديين، وسيواجه الفائزون الـ32 المصنفون من 33 إلى 64، وبعد ذلك سيتنافس أفضل 32 لاعبًا في الجولة الثالثة.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: "هذه الشراكة تزيد من استضافتنا لمجموعة متنوعة من الرياضات الدولية في المملكة العربية السعودية بعد أن أُقيمت فعاليات رياضة السيارات والملاكمة في الأشهر الأخيرة، ومع متابعة أحداث التنس والفروسية، يسرنا أن نضيف بطولة للأساتذة للسنوكر، حيث سنشاهد المستويات العالمية في المملكة العربية السعودية لأول مرة في عام 2020”".

فيما قال رئيس World Snooker باري هيرن: "هذه قفزة هائلة للأمام في رياضتنا لقد استمتعنا بتوسع عالمي هائل على مدار العقد الماضي، خصوصًا في آسيا وأوروبا، ونحن سعداء بإقامة بطولة جديدة وبالغة الأهمية في الشرق الأوسط. لدينا تقويم مزدحم على مدار العام مما يُوجد سوقًا تنافسية لأحداث جديدة, إذ نمت لعبة السنوكر إلى درجة تجعلنا الآن نصنع بطولات استثنائية على هذا المستوى".

وأضاف: "بالنسبة للجماهير في المملكة العربية السعودية، إنها فرصة رائعة لرؤية أفضل اللاعبين في العالم يتنافسون على لقب ضخم. نحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا على تقديم حدث عالمي".

بدوره قال رئيس الرابطة المحترفة العالمية للبلياردو والسنوكر جيسون فيرغسون: "إن أحد أكبر طموحاتنا هو جلب السنوكر إلى كل ركن من أركان الكوكب، لذا فهذه خطوة ذات أهمية كبيرة، إذ تمنحنا بصمة قوية في الشرق الأوسط، ونعتقد أن هذه ستكون بداية طفرة لرياضتنا في المنطقة".

واستضافت العاصمة السعودية الرياض قبل يومين نزال الدرعية التاريخي وهو أول بطولة ملاكمة عالمية للوزن الثقيل تُقام في الرياض، وشهد تتويج البريطاني آنثوني جوشوا بالبطولة، على حساب حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور.