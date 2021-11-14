مساعد وزير الرياضة: لا صحة لما يتم تداوله حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل

نفى الدكتور رجاءالله السلمي، مساعد وزير الرياضة، شائعات سقوط إحدى مظلات ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة بسبب تأثير الأمطار.

ونشر السلمي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، جاء فيها: "لا صحة لما يتم تداوله حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل. وقد أُقيمت فيه قبل قليل مباراة ودية بين فريقَي الأهلي السعودي والكويت الكويتي".

وشهد ملعب الأمير عبدالله الفيصل مساء اليوم مواجهة الأهلي والكويت الكويتي الودية.