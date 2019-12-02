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تبلغ من العمر 13 عامًا واختفت منذ السبت الماضي

منذ 11 يومًا.. اختفاء الفتاة "روابي" مستمر بأحد رفيدة

ما زالت أسرة الفتاة "روابي" مفقودة حي الواددين بأحد رفيدة، تناشد الجهات الأمنية، تكثيف البحث عن ابنتها التي تبلغ من العمر 13 عاماً، واختفت منذ السبت الماضي.



وقال ذووها لـ"سبق": إن الفتاة استيقظت من النوم السبت من الأسبوع الماضي، وقالت لوالدتها أشعر بألم غريب في رأسي, ومن ثم عادت إلى النوم, وبعد استيقاظ ذووها لم يعثروا عليها في المنزل، فيما كانت جميع ملابسها التي كانت ترتديها أثناء نومها تم العثور عليها بالمنزل.



وبينوا أنهم قاموا بإبلاغ الجهات الأمنية وإلى الآن لم يتم العثور عليها. مناشدين كل مَن لديه معلومات أو يعثر عليها أن يبلغ الجهات المختصّة أو يتواصل معنا على جوّال رقم: 0553075646 - 0552512448.