"مدني أبها" ينتشل شخصاً سقط من فوق جسر السامر

من ارتفاع 20 متراً.. ونقله إلى الهلال الأحمر لإسعافه

باشرت فرق الدفاع المدني في أبها، اليوم الجمعة، بلاغاً حول سقوط شخص من فوق جسر حي السامر.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بعسير النقيب محمد بن عبده السيد: انطلقت الفرق إلى موقع الحادث وتبيّن سقوط شخص من فوق الجسر في أثناء محاولته العبور من بين الجسر النازل الى الجسر الطالع، حيث سقط بين الجسرين إلى الوادي من ارتفاع 20 متراً تقريباً.

وأضاف: تم انتشال الشخص الذي تعرّض للحادث وأصيب فيه وتم نقله إلى الهلال الأحمر في موقع وجود الآليات قبل تسليم الحادث إلى الجهات المختصة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.