صدور نتائج الأهلية للدورة الـ8 للمسجلين في "حساب المواطن"

يمكن للمسجلين في البرنامج الاطلاع عليها بصفحة قائمة دراسة الأهلية

أعلن برنامج "حساب المواطن" صدور نتائج الأهلية للدورة الثامنة (لشهر يوليو) في حساب المواطن.

وقال البرنامج: يمكِن للمسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم، وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط: ca.gov.sa

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03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439 12:23 PM

يمكن للمسجلين في البرنامج الاطلاع عليها بصفحة قائمة دراسة الأهلية

صدور نتائج الأهلية للدورة الـ8 للمسجلين في "حساب المواطن"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن برنامج "حساب المواطن" صدور نتائج الأهلية للدورة الثامنة (لشهر يوليو) في حساب المواطن.

وقال البرنامج: يمكِن للمسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم، وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط: ca.gov.sa

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