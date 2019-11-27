سمو ولي العهد يصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم ، في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في مقدمة مستقبلي سمو ولي العهد، لدى وصوله مطار الرئاسة في أبو ظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني.

كما كان في استقبال سموه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل، وأعضاء السفارة.

عقب ذلك، توجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في موكب رسمي إلى قصر الوطن.

وقد أجريت لسمو ولي العهد مراسم استقبال رسمية، فور وصول الموكب الرسمي، إلى مدخل قصر الوطن في أبوظبي، حيث رافق الموكب مجموعة من الخيول، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبية، فيما أدت فرقٌ ألواناً تراثية ترحيباً بمقدم سمو ولي العهد.

وفي داخل قصر الوطن، صافح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الشيوخ، فيما صافح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعضاء الوفد الرسمي.

بعد ذلك، عُزِف السلامان الملكي السعودي، والوطني الإماراتي، ثم استعرض حرس الشرف، والتقطت الصور الرسمية بهذه المناسبة.

وتشرف أعضاء المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي، وكبار المسؤولين بالسلام على سمو ولي العهد، وسمو ولي عهد أبوظبي.