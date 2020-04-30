البحرين.. 116 حالة كورونا جديدة وتعافي 40

"الصحة": بينها 109 لعمالة وافدة و6 لمخالطين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، عن تعافي 40 حالة إضافية، وتسجيل 116 حالة قائمة جديدة.

وبحسب صحيفة "الوطن" البحرينية؛ فإن الحالات الجديدة بينها 109 حالات لعمالة وافدة، و6 حالات لمخالطين لحالات قائمة، وحالة واحدة قادمة من الخارج.