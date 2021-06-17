أتربة ورياح وأمطار.. الحصيني يرسم ملامح أجواء الخميس

توقع أن تكون الهطولات من خفيفة لمتوسطة على المرتفعات

تَوقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء الخميس -إن شاء الله- أجواء حارة نهارًا تميل للحرارة أول الليل معتدلة آخره.

وقال عبر حسابه في تويتر: نشاط للرياح من متوسط لقوي على الشرقية والخليج وطريق الرياض الشرقية، مثيرة للأتربة، ورياح متوسطة على الساحل الغربي.

وتابع: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان).