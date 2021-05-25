"الرويلي" يقلّد رئيس الأركان العامة اليوناني وسام المؤسس من الدرجة الممتازة

استعرضا آفاق التعاون العسكري وسبل دعمه وتعزيزه

قلد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني الفريق الأول كونستانتينوس، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة الأركان العامة، اليوم، رئيس هيئة الأركان اليوناني والوفد المرافق له؛ حيث استعرضا آفاق التعاون العسكري وسبل دعمه وتعزيزه، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الفريق الركن مزيد العمرو، ومدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري، وكبار الضباط بوزارة الدفاع من الجانبين.