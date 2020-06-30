بتكلفة تفوق 15 مليار دولار.. قطار الخليج يربط ثلاث دول وينطلق في 2023

يستهدف نقل السياح وشحن البضائع مسافة 2117 كم

كشف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خليفة العبري، عن المرحلة الأولى من مشروع السكة الحديد الذي سيربط كلًّا من الإمارات والسعودية وعمان، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منه عام 2023، فيما تنتهي المرحلة الثانية في 2025 بربط البحرين والسعودية والكويت.



ولفت العبري في جلسة حوارية عبر الانترنت إلى أن القطار الخليجي من شأنه تسهيل انتقال كافة السلع بين دول المنطقة.



وأشار إلى أن الربط الكهربائي من المشاريع المهمة في مشاريع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، موضحًا أن هذا المشروع بدأ منذ تأسيس هيئة الربط الكهربائي في 2001، ويعد من المشاريع الهامة التي ستحقق العديد من الفوائد لدول مجلس التعاون.



يذكر أن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخلِيج العربية تعرف باسم قطار الخليج لنقل السياح والركاب والبضائع وتيسير الحركة التجارية بين دول المجلِس، وتقدر المسافة 2117 كم بداية من الكويت إلى عمان، وتصل السرعة إلى 220 كم في الساعة، بتكلفة إجمالية تفوق 15 مليار دولار أمريكي.