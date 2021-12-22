"الأسنان صحة وجمال".. معرض توعوي بمستشفيات القوات المسلحة بالطائف

استمراراً للجهود المبذولة في المشاركات المجتمعية لتثقيف كافة شرائح المجتمع

أطلقت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف معرضها التوعوي بعنوان "الأسنان صحة وجمال" مساء يوم أمس الأربعاء وحتى يوم السبت القادم في "جوري مول".

وتفصيلاً، شهد المعرض التوعوي في ساعاته الأولى إقبالاً من الزوار الذين اطلعوا على محتوياته واستمعوا لشرح مفصل عن الخدمات الطبية التي يقدمها مركز طب الأسنان التخصصي للمستفيدين والتي جاء من أبرزها "العلاج المبكر للتسوس، التهاب اللثة، طريقة وأسباب تركيب تقويم الأسنان".

وبهذه المناسبة، قال العميد صقر العمري إن وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الصحية من خلال إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف قامت بإطلاق المعرض التوعوي لها بعنوان "الأسنان صحة وجمال"، ويأتي ذلك استمراراً للجهود المبذولة في المشاركات المجتمعية لتثقيف كافة شرائح المجتمع بمختلف الفئات العمرية والعمل على استقبال استفساراتهم والرد عليها في نفس اللحظة من قبل الفريق الطبي الذي يضم عدداً من الأطباء والفنيين والمساعدين الصحيين.

وأكد مدير مركز طب الأسنان التخصصي بإدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف الدكتور ماجد الحارثي أن المعرض يستهدف الأهالي والزوار لتثقيفهم عن صحة الفم والأسنان وتوعيتهم عن الطرق الصحيحة للاعتناء بها.

وأشار إلى أن المعرض يحتوي على أربعة أركان وهي على النحو التالي "ركن الطبيب" يعمل على استقبال أسئلة الزوار والإجابة عليها، و"ركن صحة الفم والأسنان" وهو الركن الأساسي والمهم لكونه يهتم بالطرق الصحيحة والعلمية لطريقة تنظيف الأسنان والاعتناء بصحة الفم والأسنان سواء باستخدام الفرشاة بطريقة صحيحة أو خيط الأسنان، و "ركن معمل الأسنان" الذي يوضح أحدث التقنيات المتوفرة لتعويض الأسنان المفقودة أما بزراعة الأسنان أو بواسطة التركيبات الثابتة أو بواسطة التركيبات المتحركة بأنواعها جميعاً، و "ركن الهدايا" يعمل على توديع الزوار بتقديم الهدايا لهم وهي عبارة عن مطويات توعوية وأدوات تستخدم لصحة الفم والأسنان كالفرشاة والمعجون لكل زائر وزائرة.