"الصحة": تسجيل 301 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 364 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2020، تسجيل 301 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 353556 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 364 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 340668 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5676 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7212 والحالات الحرجة 823 حالة.