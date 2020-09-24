شرطة مكة: إيقاف 3 أشخاص إثر إتلافهم 4 أجهزة لرصد السرعة على طريق جدة - جازان

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بإتلاف أربعة أجهزة رصد آلي للسرعة على طريق جدة - جازان، ( وهم 3 مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر )، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.شرطة مكة المكرمة
جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة
صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بإتلاف أربعة أجهزة رصد آلي للسرعة على طريق جدة - جازان، ( وهم 3 مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر )، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.