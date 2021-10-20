"الهريفي" ينتقد إدارة "النصر" بعنف: "نهج الإدارة لا يجلب البطولات!"

بعد الخروج من السباق الآسيوي

هاجم فهد الهريفي لاعب النصر السابق، إدارة ناديه عقب الخروج الآسيوي المرير بالأمس أمام منافسه الهلال.

وخرج النصر للموسم الثاني على التوالي من الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا لمصلحة الهلال.

وقال الهريفي في مقطع فيديو: "إدارة ⁧‫النصر‬⁩ لم تفكر فيما يحتاج الفريق من ركائز، كل ما شاهد فريق يفاوض لاعب راح وقال اللي في طريقك شلّه، اللي في طريقك شلّه هذي ما تجيب لك بطولات".