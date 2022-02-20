بدء اختبار مقيمي برنامج التقييم الشامل لمكافحة العدوى بحائل

في إطار تحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة

أعلن مدير مكافحة العدوى بصحة حائل عبد الرحمن الطريفي، استضافة صحة حائل وبالتعاون مع غرفة حائل، اليوم، اختبار مقيمي برنامج التقييم الشامل لمكافحة العدوى بالمنطقة ومناطق شمال المملكة.



وأضاف: يعتبر برنامج التقييم الشامل لمعايير مكافحة العدوى من البرامج الأساسية، ويحظى باهتمام عال من الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، إلى جانب 13 برنامجًا سنويًا لرفع كفاءتها من قبل الإدارة العامة لمكافحة العدوى، وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠م، والتحول بالقطاع الصحي.



وأشار "الطريفي" إلى أن هذا البرنامج يعطي صورة شاملة عن مدى تطبيق متطلبات ومعايير مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية، سواء التابعة لوزارة الصحة أو الجهات الحكومية الأخرى.



وتابع: كما يسهم بوضع خطط العمل التصحيحية وتنفيذها في وقت محدد؛ لتحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، ويساهم في حفظ سلامة المريض والممارسين الصحيين والزوار.