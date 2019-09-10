أمير الرياض: الحكومة الرشيدة تدعم قطاعات الدولة.. ودور الجهات ترجمة هذا الدعم

خلال استقباله عددًا من أصحاب الفضيلة والمسؤولين

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، في قصره مساء اليوم بجلسته الأسبوعية عددًا من أصحاب الفضيلة والمعالي ومديري الجامعات وأعضاء مجلس المنطقة ورئيس وأعضاء اللجنة الأمنية.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات المتعلقة بشؤون المنطقة.

واستمع أمير الرياض إلى شرح من عدد من المسؤولين عن سير أعمالهم في إداراتهم، ومشاركاتهم في مختلف الجوانب.

وأكد الأمير فيصل بن بندر دعم الحكومة الرشيدة لقطاعات الدولة كافة، ودور الجهات هو ترجمة هذا الدعم وإبرازه.. سائلاً الله العلي القدير أن يبارك للجميع الجهود، وداعيًا لهم بالتوفيق والنجاح.





حضر الاستقبال الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والمستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز.