بعشرة لاعبين .. التعاون يواصل صحوته ويكسب الاتفاق بثلاثية

حسم التعاون مواجهة الاتفاق وحقق فوزًا كبيرًا عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف على الرغم من النقص العددي الذي عاناه منذ بداية المباراة، وذلك في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الخميس على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



بتلك النتيجة رفع التعاون رصيده إلى 10 نقاط بالمركز الثاني عشر فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 10 نقاط بالمركز الثالث عشر.



بادر البرازيلي إياغو سانتوس بافتتاح النتيجة مبكرًا للتعاون منذ الدقيقة الثانية حينما ارتقى فوق الجميع لاستقبال كرة عرضية طارق عبدالله ليحولها قوية برأسه داخل المرمى لم يستطع الحارس الجزائري رايس مبولحي منعها من معانقة الشباك معلنة عن أول أهداف المباراة.



أكمل التعاون اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثامنة إثر طرد ساندرو مانويل بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة نتيجة تدخله العنيف على سنوسي هوساوي لاعب الاتفاق.



وعند الدقيقة 21 عدل الاتفاق النتيجة عن طريق المحترف التونسي نعيم سليتي الذي تلقى تمريرة رائعة من وليد آزارو ليطلق على إثرها قذيفة صاروخية استقرت في شباك كاسيو أنجوس.



وعلى الرغم من النقص العددي نجح التعاون أن يستعيد تقدمه من جديد في الدقيقة 66 بعد تسديدة قوية من عبدالملك العييري ارتطمت بأحد المدافعين ليتغير مسارها وتعانق الشباك.



وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع أطلق الهداف الكاميروني تاوامبا رصاصة الرحمة بتسجيله ثالث الأهداف بطريقة أكثر من رائعة بتصويبة بعيدة المدى خادعت الحارس الجزائري الذي كان متقدمًا عن مرماه.