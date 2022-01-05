"العواد" يسلّط الضوء على أهمية الموافقة على نظام حقوق كبير السن

سيكون إطارًا قانونيًا لتمكينهم من التمتع بكامل الحقوق المكفولة لهم

ثمّن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد موافقة مجلس الوزراء على نظام حقوق كبير السن ورعايته.

وأكد أن هذه الموافقة تأتي امتداداً لجهود المملكة المستمرة في دعم حقوق الإنسان والعناية بكبار السن، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.

وأوضح د.العواد أن النظام سيعزز من حقوق كبار السن بما يحفظ كرامتهم وخصوصيتهم واستقلاليتهم، ويوفر لهم الرعاية والخدمات، وسيكون إطارًا قانونيًا لتمكينهم من التمتع بكامل الحقوق المكفولة لهم نظامًا من خلال رعايتهم والاهتمام بهم، كواجب ظلت المملكة تحرص عليه إيماناً ووفاءً منها لهذه الفئة التي ظلت شريكة على مر السنين الماضية في بناء وخدمة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.