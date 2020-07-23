الجدعان يوضح: فرض ضريبة الدخل ليس مطروحًا للنقاش لدينا لكنه خيار غير مستبعد عالميًّا

أكد أنه لم يتم مناقشته في مجلس الوزراء أو أي من المجالس واللجان الحكومية إطلاقًا

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن ما نُقل عنه في إحدى الوكالات كان المقصود منه أن خيار فرض ضريبة الدخل لا يمكن استبعاده منطقيًّا كخيار متاح بالممارسات العالمية لميزانية الدولة.

وأضاف الجدعان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن هذا الخيار - كما قال المصدر المسؤول- لم يتم مناقشته في مجلس الوزراء، أو أي من المجالس واللجان الحكومية إطلاقًا، وليس خيارًا مطروحًا للنقاش.

وزير المالية

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23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 01:32 AM

أكد أنه لم يتم مناقشته في مجلس الوزراء أو أي من المجالس واللجان الحكومية إطلاقًا

الجدعان يوضح: فرض ضريبة الدخل ليس مطروحًا للنقاش لدينا لكنه خيار غير مستبعد عالميًّا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكد وزير المالية محمد الجدعان أن ما نُقل عنه في إحدى الوكالات كان المقصود منه أن خيار فرض ضريبة الدخل لا يمكن استبعاده منطقيًّا كخيار متاح بالممارسات العالمية لميزانية الدولة.

وأضاف الجدعان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن هذا الخيار - كما قال المصدر المسؤول- لم يتم مناقشته في مجلس الوزراء، أو أي من المجالس واللجان الحكومية إطلاقًا، وليس خيارًا مطروحًا للنقاش.

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