"تعليم صبيا" يطلق حملة التبرع بالدم لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي

شهدت في يومها الأول 30 متبرعًا ضمن المبادرات التي تنفذها بدافع إنساني

انطلقت اليوم، مبادرة التبرع بالدم لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي التي تنظمها إدارة تعليم صبيا بالتعاون مع مختبرات بنك الدم بمستشفى صبيا العام، بحضور مدير تعليم محافظة صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي ومدير مستشفى صبيا الدكتور علي الأحمري، وذلك بمقر العيادات الطبية بمبنى الإدارة للبنين.

وتهدف الحملة التي ستنتقل يوم غدٍ لمقر العيادات الطبية في القسم النسائي بالإدارة إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع والمحافظة على الصحة العامة وتعزيز المبادرات الإنسانية، والإسهام في توفير الكميات الكافية من الدَّم في بنوك الدم بمستشفيات المنطقة.

وتأتي الحملة التي شهدت في يومها الأول تبرع 30 متبرعًا، ضمن المبادرات التي تنفذها الإدارة بدافع إنساني وواجب وطني يستشعره المتبرعون، ويعبّرون من خلاله عن تقديرهم وامتنانهم لتضحيات المرابطين على ثغور المملكة في حدها الجنوبي بوجهٍ خاص، وجنودنا البواسل عمومًا.