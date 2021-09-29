"الثقافة والفنون" و"إعلاميون" والأسر الاقتصادية يطلقون فعاليات يوم الوطن

الغربي: مسيرة الوطن الحضارية حافلة منذ التأسيس بالعمل الواحد

تنطلق مساء اليوم الفعاليات الخاصة باليوم الوطني 91 للجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الرياض، بالشراكة مع جمعية "إعلاميون" وجمعية الأسر الاقتصادية، وذلك كأولى ثمرات مذكرتي التعاون التي وقعتها الأطراف الثلاثة الأسبوع الماضي.

وتتكوّن الاحتفالية من 11 فقرة؛ وهي: أوبريت شمس الوطن، معرض التصوير الضوئي، مواهب ثقف، الخيمة الشعبية، الفنون الشعبية، التراث والفنون الشعبية، حروف وخطوط أصيلة، أغانٍ وطنية للفنان يوسف العلي، عروض الفنون الشعبية، وحفل غنائي "صالون الرياض الفني".

وتبدأ الفعاليات التي ستقام في مقر الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الرياض في تمام الساعة الـ08:00 مساءً بجولة على الأركان، ومن ثم افتتاح معرض التصوير الضوئي، ثم كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالإنابة الدكتور نايف بن خلف الثقيل، كلمة الجمعية بهذه المناسبة، ثم عرض برومو عن الجمعية، ويليه عروض الفنون الشعبية، ثم فقرة حروف وخطوط أصيلة يقدمها ناصر الميمون، ثم فقرة التراث والفنون الشعبية التي يقدمها سعد الثنيان، ثم يلقي مدير فرع الجمعية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الرياض خالد الباز، كلمة الفرع، ثم تكريم المشاركين، وفي ختام اليوم الأول من فعاليات اليوم الوطني الـ91 سيقام أوبريت غنائي بعنوان "شمس الوطن".

وفي اليوم الثاني للفعاليات الخاصة باليوم الوطني الـ91، سيكون هناك معرض التصوير الضوئي، ثم حفل غنائي صالون الرياض التقني، ثم فقرة الخيمة الشعبية، فالمنصات، وتختتم الفعاليات بعروض للفنون الشعبية.

وبهذه المناسبة أكّد رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" الدكتور سعود بن فالح الغربي، على استراتيجية الجمعية في التكامل وبناء الشراكات مع كل الجهات، وخاصة الجمعيات المماثلة التي تمثّل القطاع الثالث "القطاع غير الربحي"، وأنْ تسخر هذه الشراكات والتكامل لخدمة الوطن، خصوصًا في ذكرى التأسيس السنوية التي يتوجّب على الجميع تضافر جهودهم تكامليًّا لتقديم الصور المشرقة للوطن والقيادة والمواطن والمؤسسات.

وأوضح الدكتور الغربي أن الإعلام والثقافة وجهان لعملة واحدة وبينهما ترابط كبير، وأن مسيرة الوطن الحضارية حافلة منذ التأسيس بالعمل الواحد والتمازج بين الإعلام والثقافة، وأنهما منظومة واحدة، وإن تم فصلهما تنظيميًّا في الفترة الأخيرة، ولكن يبقيان متلازمين، وهذا ما ترجمتْه مذكرة التفاهم التي وقعت أخيرًا بين جمعية "إعلاميون" والجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الرياض.

ودعا رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" الزملاء الإعلاميين والمثقفين والفنانين والجمهور عمومًا لحضور الفعاليات التي ستُقام في مقر الجمعية العربية السعودي للثقافة والفنون بمنطقة الرياض، والاستمتاع بالعروض الثقافية والإعلامية والفنية، مبينًا أنها تقدم بشكل إبداعي في العاصمة الرياض.

من جهته اعتبر مدير الجمعية العربية السعودي للثقافة والفنون بمنطقة الرياض خالد بن محمد الباز، أن الاحتفال باليوم الوطني الـ91 واجب وطني ومجتمعي وثقافي وفني عليهم في الجمعية، قائلًا: الوطن يشكل عشقًا خالدًا لكل إنسان سعودي، وفي كل يوم للتأسيس نتذكر نعمة هذا الوطن الغالي علينا جميعًا، ونتذكر نعمة الأمن والأمان والاستقرار والشموخ والعز التي أسسها وغرسها المؤسس - طيب الله ثراه - الملك عبد العزيز آل سعود، وهذا لا شك بأننا نحسد عليه.