أقل مستوى منذ مارس .. 963 ألف أمريكي يفقدون وظائفهم في أسبوع

"ترامب" خفض مخصص إعانة البطالة

أفادت وزارة العمل الأمريكية اليوم (الخميس)، بأن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 963 ألفًا للأسبوع المنتهي في الثامن من أغسطس (آب) الجاري، في أقل مستوى منذ منتصف مارس (آذار)، عندما بدأت السلطات إغلاق الأنشطة غير الأساسية لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

وأوضح تقرير إعانة البطالة اليوم أن عدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات بعد الأسبوع الأول بلغ 15 مليونًا و486 ألفًا للأسبوع المنتهي في أول أغسطس، مقارنة مع 16.09 مليون في الأسبوع السابق.

وانقضى أجل مخصصات البطالة الإضافية في 31 يوليو (تموز) الماضي، إذ وقع الرئيس دونالد ترامب السبت الماضي أمرًا تنفيذيًا يشمل تمديد الإعانات لكن، مع خفض المخصصات الأسبوعية إلى 400 دولار، وفقًا لـ"رويترز".

وبلغت طلبات إعانة البطالة الذروة في أواخر مارس (آذار) عندما سجلت ستة ملايين و867 ألفًا.