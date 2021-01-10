المستشار "القرني" يتلقّى لقاح كورونا بعيادة الديوان الملكي

تلقّى المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبد الله بن مجدوع القرني، الجرعة الأولى من لقاح كورونا المستجد بعيادة الديوان الملكي.

وقال "القرني": إنه يحقّ لنا الفخر بولاة أمرنا، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - أدام الله عليهما لباس الصحة والعافية.

فيروس كورونا الجديد

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10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442 06:34 PM

المستشار "القرني" يتلقّى لقاح كورونا بعيادة الديوان الملكي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تلقّى المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبد الله بن مجدوع القرني، الجرعة الأولى من لقاح كورونا المستجد بعيادة الديوان الملكي.

وقال "القرني": إنه يحقّ لنا الفخر بولاة أمرنا، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - أدام الله عليهما لباس الصحة والعافية.

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فيروس كورونا الجديد

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