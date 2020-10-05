"التعاون الإسلامي" تشيد بتفكيك خلية إرهابية في المغرب

أكدت مساندتها لكل الإجراءات الرامية لمكافحة التطرف

أشادت منظمة التعاون الإسلامي بيقظة سلطات الأمن في المملكة المغربية التي تمكّنت من تفكيك خلية إرهابية تنشط في مدينة طنجة.

وأكدت المنظمة وقوفها مع المغرب في كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة التطرف والإرهاب للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

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05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442 05:41 PM

أكدت مساندتها لكل الإجراءات الرامية لمكافحة التطرف

"التعاون الإسلامي" تشيد بتفكيك خلية إرهابية في المغرب

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أشادت منظمة التعاون الإسلامي بيقظة سلطات الأمن في المملكة المغربية التي تمكّنت من تفكيك خلية إرهابية تنشط في مدينة طنجة.

وأكدت المنظمة وقوفها مع المغرب في كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة التطرف والإرهاب للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

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