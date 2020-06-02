الكويت.. 6 وفيات و887 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

"الصحة" أعلنت شفاء 1382 شخصاً ليبلغ إجمالي المتعافين 14281

سجلت الكويت 6 حالات وفاة من بين الحالات المصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسبّبه فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء: إن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 887 حالة، منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم. من بين الحالات التي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 314 حالة لمواطنين كويتيين، و201 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و115 حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، و96 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.

وأضاف السند: من ضمن مجموع الحالات التي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم رصد: 300 حالة في منطقة الفروانية الصحية 216 حالة في منطقة الأحمدي الصحية 173 حالة في منطقة الجهراء الصحية 117 حالة في منطقة حولي الصحية 81 حالة في منطقة العاصمة الصحية، أما عن المناطق السكنية والتي رصد فيها أكبر عدد للإصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية، فقد تم رصد: 74 حالة في منطقة الفروانية، 76 حالة في منطقة جليب الشيوخ، 42 حالة في منطقة خيطان، 39 حالة في منطقة العبدلي، 36 حالة في منطقة الواحة، 38 حالة في منطقة المنقف، ويصبح بذلك المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في دولة الكويت، والتي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 عدد 28649 حالة.

وبحسب "القبس" الكويتية، بلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض كوفيد-19 في دولة الكويت 14281 حالة، وذلك بعد إعلان شفاء عدد 1382حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية. أما فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 187، وقد جرى تسجيل 6 حالات وفاة، ناتجة عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا سارس كوف-2. يصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19، وما زالت تتلقى الرعاية والمتابعة الطبية اللازمة 14142 حالة.

وبلغ عدد المسحات خلال الـ 24 ساعة الماضية 3325، فيما جاوز المجموع الكلي لعدد الفحوصات حتى الآن 300351.