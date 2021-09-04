الدفاعات الجوية تعترض وتدمّر مسيّرة حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيا باتجاه "خميس مشيط"

التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن -قبل قليل- أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت طائرة دون طيّار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وقال التحالف: الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ونتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.