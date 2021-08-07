ليستر سيتي يحرز لقب درع الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي

أحرز فريق ليستر سيتي لقب درع الاتحاد الإنجليزي عقب تغلبه على مانشستر سيتي بهدف دون رد اليوم السبت، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.



ويدين ليستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه كيليتشي إيهناتشو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ89 من ركلة جزاء.



ومباراة الدرع الخيرية هي ما يُطلق عليه كأس السوبر في باقي الدوريات الأوروبية الأخرى، وتُقام قبل بداية كل موسم بإنجلترا بين بطل الدوري الإنجليزي وبطل كأس إنجلترا في الموسم الماضي.