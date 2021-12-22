متصفح "دك دك جو" يجهّز إصدارًا فائق الخصوصية للحواسيب الشخصية والمحمولة

سيوفر "حماية خصوصية قوية" بشكل افتراضي دون تبديل بين أي إعدادات أمان مخفية

كشفت شركة "دك دك جو" أنها تنوي إصدار نسخة جديدة من متصفحها مخصصة للحواسيب الشخصية والمحمولة، ستتميز بأنها فائقة الخصوصية.

ويركز متصفح "دك دك جو" -بحسب ما نشره موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص- على تجنب أن يتم تعقب تجربتك على الويب بالكامل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "دك دك جو"، جابريل وينبرج: إن إصدار الويب من المتصفح سيكون مماثلًا تقريبًا لإصدار الهواتف المحمولة السابق.

وأوضح "وينبرج" أن متصفح سطح المكتب سيوفر "حماية خصوصية قوية" بشكل افتراضي، دون الحاجة إلى التبديل بين أي إعدادات أمان مخفية، كما أنه سيكون أسرع بصورة كبيرة من متصفح "جوجل كروم".

وسيتوافق المتصفح الجديد مع نظامي تشغيل "ويندوز" و"ماك أو إس".

وسيمكّن "دك دك جو" المستخدمين من الانتقال إلى المتصفح محتفظين بكافة كلمات المرور وعلامات التبويب السابقة التي فتحوها على متصفحات أخرى.