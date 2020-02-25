تحذير وخطة طوارئ.. تساقط الثلوج بتبوك يستنفر "الهلال الأحمر"

دعم جميع مراكز الإسعاف على امتداد الطرق وأماكن تواجد المتنوهين

تزامنًا مع الحالة المناخية التي تشهدها المرتفعات الشمالية لمنطقة تبوك من تساقط للثلوج؛ نفّذ فرع هيئة الهلال الأحمر بتبوك، ممثلًا في "الشؤون الإسعافية" وبمتابعة مباشرة من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة أحمد بن محمد العنزي، لخطة الطوارئ المُعدّة لتقديم الخدمة الإسعافية والطبية اللازمة خلال فترة الأمطار وتساقط الثلوج؛ وذلك من خلال دعم جميع المراكز الإسعافية على امتداد طريق تبوك وصولًا إلى محافظة حقل، وكذلك أماكن تواجد الزوار والمتنزهين في مرتفعات جبل اللوز، وعلقان، والظهر.

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة الصادرة من الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات المناخية؛ تجنبًا لوقوع الأخطار لا قدر الله؛ متمنية قضاء أوقاتً ممتعة تسودها السلامة للجميع.