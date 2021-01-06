القروض العقارية المدعومة مستمرة.. تعرّف على أبرز ما جاء في النظام الجديد لصندوق التنمية العقارية

نشر صندوق التنمية العقارية أبرز ما جاء في النظام الجديد للصندوق، والذي أقر في مجلس الوزراء مساء أمس.

وبيّن الصندوق استمرار الدعم وتمكين المواطن من تملّك مسكنه الملائم، مع استمرار تقديم القروض العقارية المدعومة.

وأكد النظام الجديد استثمار رأس المال وإبرام اتفاقيات مع المطورين العقاريين والجهات التمويلية إضافة إلى تأسيس صناديق ادخار للمواطنين بالتعاون مع الجهات التمويلية، وتقديم ضمانات كلية أو نسبية لدعم تمويل المستفيدين.