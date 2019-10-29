ولي العهد يتصل بـ "ترامب" مهنئاً بنجاح عملية "البغدادي": تؤسِّس لحقبة جديدة

الرئيس الأمريكي أثنى على التعاون المستمر والمثمر مع المملكة في مكافحة الإرهاب

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً بالرئيس دونالد ترامب؛ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، هنّأه فيه بنجاح العملية التي نفّذتها القوات الأمريكية الخاصة، وأدّت إلى مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وأكّد سموه، خلال الاتصال، أن هذه العملية تؤسِّس لحقبة جديدة، وخطوة تاريخية في الحرب على الإرهاب والتطرف والكراهية.

من جهته، أثنى الرئيس الأمريكي على التعاون المستمر والمثمر بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.