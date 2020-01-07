بريطانيا وتركيا تتفقان على عدم السماح لإيران بحيازة سلاح نووي

"جونسون" و"أردوغان" طالبا طهران بالالتزام بـ"الاتفاق"

اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي، اليوم (الثلاثاء)، على التزام إيران بشروط الاتفاق النووي، الذي أبرمته مع القوى العالمية وعدم السماح لطهران بحيازة سلاح نووي.

ونقلت "رويترز" عن بيان صدر من مكتب "جونسون"، أن الزعيمين بحثا الوضع في العراق بعد مقتل قاسم سليماني واتفقا على ضرورة التهدئة وإيجاد سبيل دبلوماسي لحل الأزمة الحالية.

وكانت إيران قد أعلنت الأحد الماضي أنها ستقلص بدرجة أكبر التزاماتها في الاتفاق النووي بالتخلي عن قيود تخصيب اليورانيوم، بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية أمريكية في العراق الأسبوع الماضي.