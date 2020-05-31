في لقطة طريفة.. لاعبو بوروسيا مونشنغلادباخ يحيون المدرجات الفارغة

في لقطة طريفة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم، توجه لاعبو مونشنغلادباخ بعد نهاية مباراتهم مع يونيون برلين، لتحية الجماهير في المدرجات الفارغة.

وكان فريق بروسيا مونشنغلادباخ ابتكر حلًّا سحريًّا لتعويض غياب الجمهور عن المدرجات؛ حيث قام بطبع صور جمهور الفريق ووضعها على المقاعد.

وكان فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، ألحق اليوم هزيمة ساحقة بضيفه يونيون برلين (4-1)، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الألماني لكرة القدم، بالرغم من أن عجلة الدوري الألماني "البوندسليغا" عادت إلى الدوران من جديد، بعد فترة توقف دامت أكثر من شهرين، بسبب تفشّي وباء كورونا، ولكن من دون حضور الجمهور.