بالفيديو.. خريج متفوق من ذوي الهمم: عامِلونا كالموظفين العاديين

خلال حفل تكريم نائب أمير الرياض لـ"خريجي الجامعة الإلكترونية"

طالب خريج جامعي متفوق من ذوي الهمم، الشركات ومؤسسات القطاع الخاص بتوظيفهم بكفاءتهم.

جاء ذلك بعدما حظي بتكريم وتقدير خاص من نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز خلال رعايته الأحد، حفل تخرُّج الدفعة الرابعة من طلاب الجامعة السعودية الإلكترونية من العام الجامعي 1439/ 1440.

وقال الخريج عبدالله عبدالرحمن الشدي، الحاصل على بكالوريوس تقنية المعلومات من الجامعة السعودية الإلكترونية، بعد أربع سنوات قضاها في الدراسة والاجتهاد: إننا لا نقل قدرات وإمكانيات علمية وعقلية عن غيرنا، منتقداً استغلال البعض منها ظروف إعاقة "ذوي الاحتياجات الخاصة"، وتوظيفهم في وظائف وهمية وبرواتب ضعيفة؛ سعياً منهم في التوطين الوهمي ليرتفع نطاقهم.

وثمّن دور أسرته الكبير ووقوفها إلى جانبه في سبيل تحقيق نجاحه ودفعه للتميز، وقال: "لولا الله ثم هم لم نصل لما وصلنا له ولله الحمد".

وأضاف في حديثه لـ"سبق"، أمس، أن الدراسة كانت ميسرة بالنسبة له من خلال الحضور لمقر الجامعة يوم واحد فقط في الأسبوع، وبقية الأيام عن طريق الإنترنت.

ورأى أنها تتناسبمع ذوي الظروف الخاصة والإعاقات وغيرهم.

وفي رده عما إذا كان واجه صعوبات في دراسته، أوضح "الشدي" أن الدراسة تعتمد على قدرات وإمكانيات الطالب والدارس وجهده واجتهاده.

ووصف مشاعره لحظة تكريمه من قبل نائب أمير منطقة الرياض، في الحفل بالفرحة الكبيرة والتتويج لنهاية مشوار طويل مع الدراسة الجامعية، حامدًا الله، وشاكرًا إياه على توفيقه، وقال: "لحظات سعادة أنستني تعب وجهد السنين".

ولفت إلى أنه يبحث الآن عن الوظيفة المناسبة، ويتطلع إلى إكمال مشواره الأكاديمي في الدراسات العليا.

ووجّه رسالة لأصحاب الشركات والقطاع الخاص ممن يستغلون ظروف ذوي الإعاقة بتوظيف وهمي وهامشي بالقول: "عاملونا كالموظفين العاديين؛ فنحن لا نقل كفاءة عنهم"، و"نرجوا منكم تسهيل التعامل والوصول إلى المرافق ومقار العمل".

وحظي الخريج "الشدي" بتكريم وتقدير من نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والذي قبّله على رأسه خلال رعايته أمس، حفل تخرُّج الدفعة الرابعة من طلاب الجامعة السعودية الإلكترونية من العام الجامعي 1439/ 1440هـ، في مبنى وزارة التعليم على طريق الملك عبدالله بالرياض، بحضور نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي، ومدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المعيقل.

من جانبهم، عبر خريجو الدفعة الرابعة من طلاب الجامعة السعودية الإلكترونية من العام الجامعي 1439/ 1440هـ عن سعادتهم الغامرة بعد كفاح أربع سنوات من الدراسة.

وقال الخريج فهد الشهراني: إن الله أكرمنا بهذه القيادة والدولة الرشيدة التي بذلت الرخيص والغالي في سبيل خدمة وإسعاد مواطنيها.

أما الخريج أحمد الشعيبي، فقال إن شعوره لا يوصف بعد أربع سنوات من الجهد والدراسة والتحديات، معرباً عن شكره لوالديه، إذ كان لهما الفضل بعد الله في نجاحه.

وقدم الخريجان محمد صبحي وخالد الخيل، شكرهما للجامعة التي نظمت حفل التخرج ليقطفا ثمار تعبهما وجهدهما الدراسي خلال السنوات الأربع الماضية.