بعد تحقيقه اللقب الآسيوي الثامن .. كبير آسيا "الهلال" يشارك في كأس العالم

بعد تحقيق الهلال اللقب الآسيوي الثامن، بات في حكم المؤكد مشاركة "كبير آسيا" في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه.

وتُجرى قرعة بطولة كأس العالم للأندية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في 29 نوفمبر الجاري، على أن تُقام البطولة في 2022 .

وجاء تحقيق الهلال للقب دوري أبطال آسيا الرابع (الثامن بمختلف المسميات) عن طريق بوابة بوهانج الكوري، أمس الثلاثاء، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، وانتهى لصالح الأزرق 2 / 0.