لشحذ الهمم .. "المسحل " يحضر اختتام تدريبات الأخضر استعداداً للقاء فيتنام

وسط حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل وعضوي مجلس الإدارة عبدالله كبوها ونعيم البكر، اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب فيتنام مساء يوم غدٍ الثلاثاء على "ملعب ماي دينه"، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.



واجتمع المسحل بلاعبي "الأخضر" قبل بداية الحصة التدريبية أكد على أهمية المباراة لما تمثل نقاطها من أهمية كبيرة في مشوار المنتخب، ونوه على قوة الخصم الذي سيلعب المواجهة على أرضه وبين جماهيره، كما أكد على ثقة الجميع بهم ومتمنياً لهم التوفيق في تحقيق الفوز وتعزيز صدارة الأخضر.



ميدانياً، أجرى "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب ماي دينه"، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد". بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين على ثلثي مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.



على صعيد متصل، واصل حارس مرمى المنتخب "فواز القرني" تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.



من جهة أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو الأخضر مساء اليوم فحص فايروس كوفيد-19 تطبيقاً للبروتوكول الطبي الخاص بالمباريات الدولية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) .



الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، الصين، عمان، فيتنام.



يجدر بالإشارة، بأن الأخضر يتصدر مجموعته برصيد ثلاث عشرة نقطة من أربعة انتصارات وتعادل وحيد.