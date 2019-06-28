بالفيديو.. جمال غابات "شيبانة سبت العلايا" يصطدم بنفايات المتنزهين

عدسة "سبق" ترصد وتوثق المخالفات

كشفت "سبق" في جولتها الميدانية على متنزهات شيبانة بسبت العلايا، تكرار سلوكيات غير حضارية ينتهجها بعض المصطافين بتركهم مخلفات بعد انتهاء فترة التنزه؛ وهو ما يشوِّه أماكن الجلوس بغابات شيبانة.

ووثقت عدسة "سبق" مقطع فيديو عصر اليوم الجمعة، ظهرت من خلاله مخلفات تركها بعض المصطافين في أماكن جلوسهم في منظر غير حضاري.

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28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440 09:32 PM

عدسة "سبق" ترصد وتوثق المخالفات

بالفيديو.. جمال غابات "شيبانة سبت العلايا" يصطدم بنفايات المتنزهين

سويد الحارثي

بلقرن

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كشفت "سبق" في جولتها الميدانية على متنزهات شيبانة بسبت العلايا، تكرار سلوكيات غير حضارية ينتهجها بعض المصطافين بتركهم مخلفات بعد انتهاء فترة التنزه؛ وهو ما يشوِّه أماكن الجلوس بغابات شيبانة.

ووثقت عدسة "سبق" مقطع فيديو عصر اليوم الجمعة، ظهرت من خلاله مخلفات تركها بعض المصطافين في أماكن جلوسهم في منظر غير حضاري.

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