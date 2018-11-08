أمير حائل يرفع شكره لخادم الحرمين بمناسبة تدشين مشاريع تنموية وإطلاق سراح السجناء المعسرين

أبدى تفاؤله بالمستقبل وحمله الخير والنماء للوطن وللمنطقة

رفع الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل باسمه وباسم أهالي المنطقة؛ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على تشريفه للمنطقة بالزيارة الأبوية الكريمة، وحرصه على الالتقاء بأبنائه عن قرب وتدشينه ووضع حجر الأساس -رعاه الله- لمشاريع تنموية في المنطقة.

وقال في تصريح صحفي: "إن كلمات الشكر مهما بلغت من أبناء الوطن ككل ومن أبناء منطقة حائل الأوفياء؛ لا يمكن أن توفي مقامه الكريم الشكر الذي ينبع من قلوبنا تجاه من جاد حتى قال الجود بأن لا جود بعد سلمان".

وأبدى تفاؤله بالمستقبل وأنه يحمل الخير والنماء للوطن ولمنطقة حائل، في ظل توفيق الله ثم دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وإيمان الجميع وحرصهم على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتنفيذ برامج التحول الوطني 2020.

كما أعرب الأمير عبدالعزيز بن سعد عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة حائل في قضايا حقوقية، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، سائلاً الله أن يجعل ذلك العمل في ميزان أعمال قيادتنا الرشيدة، وأن يُسعد المشمولين بتلك المكرمة وذويهم وأسرهم، وأمره -حفظه الله- بمنح الطلاب إجازة مدرسية خلال وجوده بالمنطقة.

وأكد أن لذلك دلالة واضحة بأن ولاة أمرنا ـ حفظهم الله ـ يستشعرون ما يحتاجه كل مواطن على هذه الأرض الطيبة؛ فبارك الله بما أعطى هذه البلاد وقيادتها من خيرات وأدام الله علينا هذه اللحمة القوية والرعاية الدائمة، وأسعدنا بلباس الصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله- كما أسعدنا المولى القدير بنجاح هذه الزيارة الملكية المباركة لمنطقة حائل.