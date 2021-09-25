عروض جوية وزواق بحرية احتفاء باليوم الوطني الـ91 بالمنطقة الشرقية

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25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443 09:54 PM

عروض جوية وزواق بحرية احتفاء باليوم الوطني الـ91 بالمنطقة الشرقية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

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