اكتمال تنفيذ 40 % من الأعمال في "مدينة الورود" بالطائف

أحد مشاريع "سكني" يوفّر 4775 فيلا.. هنا تفاصيل الأسعار

أظهرت أعمال البناء والتشييد في مشروع إسكان "مدينة الورود" الواقع في محافظة الطائف ويتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص، تقدماً ملحوظاً في إنجاز المخطط العام والتطوير بالتوازي مع تنفيذ الوحدات السكنية، حيث وصلت نسب الإنجاز في المشروع إلى 40%، وفق الجداول الزمنية وتحت إشراف برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي".

وشهد المشروع اكتمال أغلبية أعمال البنية التحتية والإنارة في جميع مراحله وانتهاء بناء مجموعة من الفلل، فيما تم البدء بأعمال بناء الأسوار والتمديدات الكهربائية وتركيب النوافذ والأبواب وأدوات السباكة، على أن يبدأ تسليم أولى الوحدات في المشروع خلال العام المقبل، ويمكن الاطلاع على نماذج الوحدات وحجزها واختيار الجهة التمويلية المناسبة إلكترونياً بسهولة واستحقاق فوري عبر موقع وتطبيق سكني على الرابط: https://sakani.housing.sa/project/494918.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة "إدارة" للتنمية والتطوير - المطورة للمشروع - الدكتور عبدالقادر العبيكان: مشروع مخطط "مدينة الورود" يعد أحد أهم المشاريع العمرانية التي تشهدها المحافظة، وهو أحد مشاريع برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان الذي ينفذ عن طريق التطوير بالتزامن حيث يتم إنهاء أعمال التخطيط بالتزامن مع أعمال البناء، ويوفر المشروع 4775 فيلا بمساحات تبدأ من 250 - 749 م2، وأسعار تبدأ من 499 ألف ريال وقسط شهري يصل إلى 1665 ريالاً، فيما تتجاوز المساحة الإجمالية للمشروع 9 ملايين متر مربع.

وأضاف: المشروع يتميز بموقعه في الوسط الجديد لمدينة الطائف ضمن الأحياء السكنية المجاورة والمرافق التجارية والترفيهية المميزة، حيث يقع داخل النطاق العمراني لعروس المصائف جوار حيي الشرفية والرحمانية على أحد أهم الطرق الرئيسة القادمة من مكة المكرّمة - طريق السيل.

ونوّه بدور الوزارة ممثلةً بـ"سكني" في متابعة المشروع ضمن الشراكة الفاعلة بينهما، وبإشراف لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" ودعم من مركز إتمام.

وأردف: تنفيذ المشروع يتم بتقنية متطورة وهي نظام البناء المسلح المتكامل عن طريق الصب في الموقع لكامل المبنى بوساطة "القوالب النفقية TF"، التي تساعد بشكل كبير على سرعة إنجاز البناء بمعايير سلامة ومتانة عالية ودقة كبيرة في المقاسات ودون استخدام الطوب واللياسة.

وتابع: تم التعاقد مع عدد من المصانع العالمية لهذه التقنية من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والنمسا وكوريا وكولمبيا.

وقال "العبيكان": المشروع صمم بمراعاة أفضل معايير التخطيط حيث لا يقل عرض الشوارع في المشروع عن ٢٠م، وتتوافر فيه خدمات الماء والكهرباء وخطوط الهاتف والإنترنت FIBER وشبكة صرف صحي وأرصفة وإنارة خارجية وكاميرات مراقبة عامة لتعزيز جودة حياة ساكنيه لما يتوافر فيه من نوادٍ صحية وملاعب وحدائق ومتنزهات عامة ومبانٍ تجارية وصحية وتعليمية.

يُذكر أن مشروع "مدينة الورود" يأتي بين 58 مشروعاً تتواصل بها أعمال البناء حول المملكة من بين 79 مشروعاً متاحة للحجز عبر منصة وتطبيق "سكني" توفّر أكثر من 134 ألف وحدة سكنية تتوزع أغلبيتها ضمن الضواحي السكنية الكبرى، بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية 2030.