بـ 16 نقطة مئوية.. نتائج استطلاع رأي تظهر تقدُّم بايدن على ترامب

يشير معظم الاستطلاعات المشابهة إلى تقدُّم المرشح الديمقراطي للرئاسة

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أُجري بناءً على طلب من شبكة "سي إن إن" تقدُّم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن؛ بـ 16 نقطة مئوية شعبية على منافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفق نتائج هذا الاستطلاع، سيصوّت 57% من المشاركين لمصلحة بايدن؛ إذا أُجريت الانتخابات الرئاسية الأمريكية الآن، فيما سيصوّت 41% من العيّنة التي شملها الاستطلاع لمصلحة الرئيس الحالي ترامب.

وسُجل في هذا الاستطلاع، فارق 16 نقطة مئوية لمصلحة المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، في حين أن نحو 2% من المشاركين قالوا إنهم لن يساندوا الاثنين.

ووفق "روسيا اليوم" كان استطلاع سابق قد أجري في منتصف أغسطس وحينها تقدُّم بايدن؛ على منافسه ترامب؛ بفارق 8 نقاط مئوية.

وتشير معظم الاستطلاعات المشابهة إلى تقدُّم المرشح الديمقراطي للرئاسة.

كما تدل تقديرات مختلفة على أن بايدن؛ يتقدَّم على ترامب بفارق يراوح بين 2 و16 نقطة مئوية.

وشمل استطلاع الرأي الأخير 1205 أشخاص بالغين في الولايات المتحدة، وجرى في الفترة ما بين 1 - 4 أكتوبر، وتُحدّد درجة الخطأ فيه بـ 3.6 نقطة مئوية.